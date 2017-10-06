Смерть британской туристки на Ибице признана самоубийством

Следствие признало смерть британской туристки во время отдыха на Ибице два года назад самоубийством, сообщает The Olive Press. 28-летняя парикмахер Кара Кейрл покончила с собой в июне 2015 года после крупной пьяной ссоры с ее бойфрендом Джеймсом Кейном. Мужчина вернулся на родину спустя всего пять дней после начала отпуска, а на следующий день горничная отеля Cartago Hotel нашла Кару повесившейся в гостиничном номере. По предварительным данным, погибла она за 16 часов до этого момента.

Кейн рассказал следователям, что уровень физической агрессии девушки по отношению к нему во время этого отпуска он оценил бы в 10 баллов из 10 и что домой он вернулся, чтобы обезопасить себя. Эту информацию подтвердила и сестра Кары Эбигейл, которая охарактеризовала отношения пары как "напряженные".

По словам матери погибшей Шерил Кенни, ее последний разговор с дочерью состоялся около часа ночи 9 июня 2015 года, всего за несколько часов до смерти Кары. Она пожаловалась родственнице на драки с бойфрендом.

Молодой человек британки рассказал, что встречаться они начали в 2014 году и поселились у родителей Кары в Вустере. "Я знал, что в прошлом у нее были проблемы. Думаю, это была зависимость от кокаина, с которой Кара справилась, закрывшись в родительском доме, - поделился Кейн. – Насколько я знаю, во время наших отношений тяжелые наркотики она не употребляла".

Мужчина назвал Кару "очень хрупкой" и поделился, что алкоголь служил ей своего рода "костылем": иногда она могла выпить три бутылки вина за один присест. "В 2013 году она уже пыталась покончить с собой", - рассказал бойфренд девушки.

В феврале 2015 года пара съехала от родителей и начала жить отдельно. Переезд повлек за собой финансовые сложности, и Кара очень переживала по этому поводу.

Приехав в свой роковой отпуск на Балеарские острова, молодые люди начали пить спиртное уже на следующее утро после прибытия. К вечеру девушка была настолько пьяна, что туристы решили вернуться в свой номер, где между ними завязалась крупная ссора из-за их семей. Кара укусила бойфренда за палец и ударила его банкой лака для волос, а затем прижала к стене. Кейн вернулся на родину, чтобы "защититься" от подруги: он опасался, что Кейрл обвинит его в правонарушениях, если он останется.

"Я писал ей сообщения и пытался убедить ее вернуться домой. Кара перезвонила мне и сказала, что не может поверить, что я в Великобритании. Это был наш последний разговор", - поделился Джеймс.

По словам Кейна, после смерти девушки он полтора года не мог работать. "Кара была очень вдохновляющим человеком. Не проходит и дня, чтобы я о ней не думал", - поделился молодой человек.