Служба безопасности аэропорта Мадрида грозит забастовкой

Профсоюз Alternativa Sindical, представляющий интересы сотрудников службы безопасности аэропорта имени Адольфо Суареса Мадрид-Барахас, заявили, что в декабре может быть объявлена забастовка, если компании Aena и Ilunion не выполнят ранее достигнутые договорённости.

В прошлом августе в результате переговоров стороны пришли к консенсусу, и работники отменили намеченную забастовку. В то же время, в профсоюзе утверждают, что как и непосредственный работодатель охранников компания Ilunion, так и Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena продолжают бездействовать и не выплачивают обещанные бонусы.

В объединении добавили, что 26 ноября Aena и Ilunion должны прибыть в Институт труда Мадрида, куда их вызвали после того как профсоюзы подали жалобу из-за того, что сотрудникам не выдают тёплую одежду, несмотря на приход холодов.