Синоптики обещают аномально теплую весну в Испании

По прогнозам синоптиков, весна на Пиренейском полуострове будет теплее, чем обычно, сообщает тематический портал Accuweather.

По словам специалистов, в западной части полуострова образуется зона высокого давления, что защитит Испанию и Португалию от холодной погоды. Самым влажным весенним месяцем станет март. В конце месяца осадки сменятся засушливым периодом, который продлится вплоть до мая.

По прогнозам синоптиков, ожидаются периодические штормы, которые принесут с собой тепло. Самые продолжительные тёплые периоды ожидаются на востоке Испании и юге Франции. При этом Accuweather также предупреждает о сопутствующей угрозе засухи.