Синоптики назвали 2017 год самым тёплым в Испании за последние 36 лет

Период с января по ноябрь 2017 года оказался самым тёплым и вторым по засушливости в Испании с 1981 года.

В Государственном метеорологическом агентстве заявили, что по температуре и засушливости текущий год станет рекордным с начала XXI века. По словам синоптиков, маловероятно, что декабрь сильно повлияет на окончательные среднегодовые показатели.

Температура воздуха в ноябре находилась в пределах нормы на юго-западе и на Канарских островах, а в остальных частях страны было немного холоднее обычного. Среднемесячная температура в минувшем месяце составила 11°C, что соответствует средним показателям ноября.

В то же время предпоследний месяц 2017 года оказался более засушливым, особенно в восточной части страны. Средний уровень осадков составил 44 мм, что почти вдвое меньше ноябрьской нормы (80 мм), хотя на севере Испании, в некоторых частях Андалусии и на Майорке выпали обильные осадки.