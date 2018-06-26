Синоптики: лето-2018 в Испании будет прохладным

Испанские синоптики скорректировали прогноз на это лето. По данным Государственного метеорологического агентства Испании, нынешнее лето будет самым холодным с 2014 года. Исключением станут Каталония, Валенсия и Балеарские острова.

Синоптики отмечают, что отсутствуют какие-либо климатические признаки, которые бы свидетельствовали о приближающихся волнах тепла или высоких температурах. Также отмечается, что, в отличие от предыдущих лет, нет показателей, которые бы позволили сформировать более точный прогноз на ближайшие месяцы. При этом прошлое лето было рекордно жарким с температурой воздуха более 40°C.

Метеорологи обещают, что теплее, чем обычно этим летом будет лишь в Каталонии, Валенсии и на Балеарских островах.

Волн тепла также не наблюдалось летом 2014, 2010, 2002 и 2000 года.