Шведский турист задержан в Испании за сообщение о бомбе в самолёте

В четверг в интернете появилось сообщение о бомбе, заложенной на борту самолёта, который должен был вылететь на следующий день, 24 августа, из Пальмы в Стокгольм. Сообщение было ложным, а его автор, которым оказался шведский турист, арестован.