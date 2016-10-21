Шторм в Атлантике принесет в Испанию интенсивные дожди

Шторм, сформировавшийся в Атлантическом океане, в ближайшие дни принесет в Испанию обильные осадки. Об этом сообщают информагентства страны со ссылкой на пресс-релиз метеобюро Aemet.

Первый фронт войдет на территорию Испании с юго-запада и распространится по всей стране. Параллельно с этим с западной стороны будут заходить новые фронты. Осадки будут особенно интенсивными на юго-западе Пиренейского полуострова, в Галисии и на южных склонах горных систем, где объем дождевых вод может достигнуть 100 литров на квадратный метр. На побережье Кантабрии осадки будут незначительными, а на юго-востоке их не ожидается вовсе. На Балеарских островах дожди возможны в течение всего уикенда.

Начиная с воскресенья вышеупомянутые фронты приблизятся к Канарским островам и пройдут с севера на юг архипелага. Они принесут с собой грозы, интенсивность которых будет постепенно нарастать по мере прохождения зон низкого давления.

Методы, используемые Aemet для прогнозирования погоды, не позволяют точно определить скорость расформирования шторма в Атлантике и положения ее центра, однако крайне вероятно, что в районе Канарских островов он будет активен до среды.