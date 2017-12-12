Шторм «Ана» покинул Пиренейский полуостров

Атлантический шторм «Ана»ушел с территории Пиренейского полуострова, сообщает издание Público. Он стал причиной исчезновения рыбака, пропавшего на побережье юго-западной части Майорки, отмены 141 авиарейса и нарушения морского сообщения в Гибралтарском проливе, а также ряда других, более мелких инцидентов.

В северных регионах материковой Испании, в том числе в Стране Басков и Кантабрии, скорость порывов ветра достигала 140-145 км/ч. Шторм обрушил множество ветвей и деревьев и привел к затоплению коммерческих и жилых помещений. В Галисии, в свою очередь, было зафиксировано более 300 подобных происшествий, основная масса которых пришлась на долю провинции Ла-Корунья. В Понтеведре было зарегистрировано 74 инцидента, в Оренсе – 69, а в Луго – 55. Кроме того, в последней до недавнего времени наблюдались перебои в подаче электроэнергии.

В столичном округе большинство из 67 происшествий были связаны в основном с сильным ветром, так как осадки в Мадриде оказались незначительными.

В Андалусии служба спасения 112 обработала 711 звонков, поступивших в основном из провинции Севилья. Обращения были связаны с присутствием на проезжей части посторонних объектов, которые принесло на дорогу ветром. Скорость его порывов в регионе достигала 100 км/ч. В муниципалитете Пуэбла-де-Касалья двум мужчинам потребовалась помощь спасателей, так как их автомобиль унесло потоком воды.

В Аликанте спасатели вытащили из воды пожилую женщину, которая купалась на пляже Постигет и не могла выбраться на песок из-за сильных волн.