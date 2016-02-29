Школа благородных девиц в Толедо откроется для посещений

Историческое здание Школы благородных девиц в Толедо, основанной кардиналом Силисео в середине XVI века, откроется для посещений 1 марта, сообщают информационные агенства Испании. Она считается одной из самых выдающихся достопримечательностей Толедо, но при этом практически незнакома широкой публике. На территории школы расположена церковь.

Кардинал Хуан Мартинес Силисео основал Школу благородных девиц, которой также покровительствовали король и архиепископ Толедо. На сегодняшний день объект контролируют местное архиепископство и Управление государственным наследием. Школа была единственным объектом в портфеле последнего, закрытым для посещений.

С XVI века Школа благородных девиц выполняла функции среднего образовательного учреждения, а с 90-х годов прошлого столетия ее здание занимает женская студенческая резиденция. Эту функцию оно будет выполнять и впредь: для публики будут открыты только некоторые помещения, в том числе церковь, внутренний двор и комната приходского священника. Ответственный за сохранность монумента в архиепископстве Толедо Франсиско Вильякампа отметил, что «самым выдающимся» его элементом является церковь, в которой можно увидеть несколько алтарей, картин и склеп кардинала Силисео. В свое время здесь хранились два оригинала картин Эль-Греко, которые сейчас находятся в кафедральном соборе, но в будущем могут вернуться в Школу благородных девиц.

С 1 марта посещение здания станет бесплатным для жителей Толедо, а туристы смогут увидеть его в рамках маршрута местного архиепископства, пройти по которому можно со специальным «туристическим браслетом». Он также включает в себя монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, церкви Спасителя и Сан-Ильдефонсо, мечеть Христа Света, синагогу Святой Белой Марии и церковь Санто-Томе, где хранится самое известное полотно Эль-Греко «Погребение графа Оргаса». С присоединением Школы благородных девиц стоимость браслета вырастет с 8 до 9 евро. Для детей в возрасте до десяти лет он останется бесплатным.