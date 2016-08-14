Шеф-повар Дани Гарсия поделился рецептом идеального гаспачо

Один из самых известных в Испании шеф-поваров – Дани Гарсия – поделился рецептом традиционного летнего супа гаспачо. Обладатель двух мишленовских звезд рассказал изданию ABC о своих секретах приготовления этого блюда.

По его словам, гаспао нельзя дать четкого определения и однозначно назвать его напитком, супом или жидким салатом. В 2000 году Гарсия и его команда создали особый рецепт вишневого гаспачо с посыпкой из свежего сыра, анчоусов, фисташек и базилика, который разделил его историю на "до" и "после". Главный секрет заключается в том, чтобы не добавлять воду и замочить ингредиенты на достаточное время.

РЕЦЕПТ

Для приготовления гаспачо от Гарсии необходимы спелые томаты, очищенные от кожуры. К ним добавляются зубчик чеснока, итальянский зеленый перец, половина луковицы, кусочек вчерашнего хлеба, оливковое масло, немного уксуса и соль.

После этого миску надо закрыть и выдерживать как минимум три часа при температуре окружающей среды. После этого ингредиенты перетираются и к ним добавляются масло, соль и уксус по вкусу.

В случае вишневого гаспачо добавляется мякоть спелой черешни в пропорциях 1:1. Перетертые продукты при приготовлении пропускают через сито. К ним добавляют кусочки анчоусов, фисташки, немного оливкового масла, свежий базилик и свежий сыр.