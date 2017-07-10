Сезон шоу Cirque du Soleil в парке развлечений PortAventura продлится до 13 августа

До 13 августа в парке развлечений PortAventura World в Таррагоне можно увидеть представление Varekai канадского цирка Cirque du Soleil, в основу которого лег миф об Икаре. Как сообщают информационные агентства Испании, спектакли будут проводиться два раза в день, в 18:00 и в 21:30. PortAventura – единственный европейский курорт, где легендарная труппа представляет свои шоу.

Varekai рассказывает историю молодого человека, который падает с неба и попадает в волшебный лес, полный фантастических существ, где его ждут приключения. Этот спектакль – своего рода дань уважения духу странствий и цирковой традиции, а также страстному характеру натуры тех, кто ищет свою дорогу. В жизнь красочную историю воплощают более 50 артистов и музыкантов.

Ожидается, что представления Cirque du Soleil посетят более 110 000 человек. Билеты можно приобрести на официальном сайте PortAventura World.

Сотрудничество развлекательного комплекса и канадского цирка началось в 2014 году с шоу Kooza и продолжилось в 2015 году представлением Amaluna. По условиям заключенного соглашения, PortAventura будет служить базой для Cirque du Soleil в летние месяцы вплоть до 2020 года.