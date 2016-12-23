Сеть Sercotel Hotels откроет два новых отеля в Андалусии

Гостиничная сеть Sercotel Hoteles сообщила об открытии двух новых отелей в Андалусии, сообщают информационные агентства Испании. Так, в Малаге под маркой компании откроется Sercotel Málaga, а в городе Касорла (провинция Хаэн) появится Sercotel Ciudad de Cazorla. Всего сеть Sercotel включает в себя 183 гостиницы в Испании, Андорре, Португалии, Италии, Колумбии, на Кубе, в Эквадоре и Панаме и насчитывает более 17 800 номеров.

Трехзвездочный Sercotel Málaga расположен в 15 минутах от исторического центра города, а также пляжной зоны и таких стратегически важных туристических точек, как кафедральный собор и Музей Пикассо. От железнодорожной станции María Zambrano его отделяют всего 300 метров. Asimismo, se encuentra a 300 metros de la estación de tren María Zambrano. Автором интерьеров шестиэтажного отеля стал дизайнер Хавьер Марискаль. В общей сложности гостиница рассчитана на 141 номер. Ее отличительной особенностью является наличие собственного центра для проведения конгрессов с пятью конференц-залами разного размера, которые могут быть объединены между собой или использоваться по отдельности. Их суммарная площадь составляет 800 квадратных метров.

В свою очередь, Sercotel Ciudad de Cazorla также имеет категорию "3 звезды". Он находится в 200 метрах от исторического центра города и в 500 метрах от известного природного парка Сьеррас-де-Касорла-Сегура-и-Лас-Вильяс. Гостиница выдержана в классическом андалусском стиле и рассчитана на 35 номеров, распределенных между тремя этажами здания. В летний сезон ее постояльцы смогут искупаться в бассейне. Кроме того, в отеле появятся центр красоты и пространство площадью 200 квадратных метров для проведения мероприятий, рассчитанное на 300 человек.