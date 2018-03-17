Сьерра-Невада продлевает горнолыжный сезон до 6 мая

Горнолыжный сезон 2017-2018 на курортах Сьерра-Невады продлится до 6 мая, на неделю дольше, чем планировалось изначально.

Компания Cetursa, в ведении которой находятся горнолыжные станции, сообщила, что продление сезона на неделю связано с хорошими условиями снежного покрова, благодаря тому, что в первые две недели марта выпало большое количество осадков.

Компания обратилась к Ассоциации предпринимателей Сьерра-Невады и работникам и призывала их к сотрудничеству, чтобы «весенняя кампания, на которую Сьерра-Невада делает ставку, прошла успешно».

Весенние предложения на горнолыжных курортах, помимо катания, включают развлекательные мероприятия, которые имели успех среди посетителей в предыдущие сезоны, в целях «привлечения как можно большего числа клиентов».