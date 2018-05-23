Санабрия стала самым фотогеничным городом Испании

Работа фотографа Альберто Сеоане, на которой запечатлён старинный замок Санабрии, набрала 3800 голосов.

Второе место занял снимок Ивана Агуты с изображением Вилафамес (Кастельон), получивший 1192 голосов, а третье - фото Альмонастер-ла-Реаля (Уэльва) Мануэля Руиса с результатом в 1150 голосов.

Конкурс фотографий проводится во второй раз. В этом году в нём приняли участие более 1700 фотографов, которые представили более 2 тысяч работ.