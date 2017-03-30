Самыми активными велосипедистами Испании оказались жители Севильи и Валенсии

Организация потребителей и пользователей (OCU) опросила 3 685 жителей 10 крупных городов Испании, чтобы выяснить, где комфортнее всего чувствуются себя велосипедисты. 68% респондентов, большинство из которых не пользуется данным видом транспорта, считают, что власти должны продвигать его более активно, и только 17% придерживаются противоположного мнения. Представители OCU задали респондентам вопросы касательно географии, служб проката и парковки велосипедов, простоты доступа к общественному транспорту, интенсивности дорожного движения и наличия и состояния велосипедных дорожек. Результаты были опубликованы в апрельском номере журнала OCU-Compra Maestra.

По мнению опрошенных, основными проблемами при использовании велосипеда являются чрезмерная интенсивность трафика и недостаток велосипедных дорожек. Кроме того, наблюдается недостаток специальных парковок и хороших служб проката. Помимо этого, респонденты подвергли критике плохое сообщение велосипедов с общественным транспортом. ДТП и ограбления также беспокоят велосипедистов: от них в последние годы пострадали 26% и 29% пользователей этого транспорта соответственно.

Среди рассмотренных в ходе анализа городов Мадрид отличился не слишком активным использованием велосипедов. Общая протяженность специализированных инструктур в столице достаточно велика, однако большинство из них находится на пределами центра. Загрязнение воздуха и интенсивное дорожное движение также не способствуют популяризации двухколесного транспорта, равно как и качество услуг по прокату и недостаток стоянок.

Самым активным, напротив, оказалось население Севильи и Валенсии: последняя оказалась лидером по числу жителей, регулярно или периодически пользующихся велосипедами, а для 12% горожан они являются главным способом передвижения. Севилья, в свою очередь, располагает лучшими велосипедными дорожками и службами проката. Впрочем, процент велосипедистов, когда-либо попадавших в ДТП, оказался достаточно высоким и составил 33%. Они также жалуются на плохой уход за соответствующими инфраструктурами.

Что касается прочих городов, то в Бильбао минусами стали холодный клима и ландшафт города, а главным плюсом жители назвали значительное число вариантов совмещения велосипеда с общественным транспортом. Велосипедную сеть Мурсии респонденты сочли худшей в Испании в силу ее неудобства и опасности для пользователей. В Барселоне, несмотря на значительную протяженность велосипедных дорожек и наличия качественного сервиса по прокату, популярность данного вида спорта остается умеренной. В числе возможных причин OCU называет неудобный и не слишком безопасный дизайн велосипедных дорожек, зачастую проходящих рядом с тротуарами и тем самым вызывающих наибольшее число конфликтов с пешеходами.