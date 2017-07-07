Самые строгие правила пляжного отдыха - в Мурсии

Правила, регламентирующие пляжный отдых в муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар в Мурсии нынешним летом, будут самыми жесткими в Испании. Как сообщает ежедневник La Verdad de Murcia, местная администрация приняла новые нормативы, подразумевающие штрафы в размере до 750 евро за справление нужды в море, игру в пляжный теннис и "прочие занятия в отведенной для купания зоне, которые могут побеспокоить других отдыхающих". Регламент, спровоцировавший волну возмущения среди местных жителей, вступит в силу 18 июля. Главным вопросом остается способ, которым полицейские намерены доказать факт справления нужды в воду.

В число прочих запрещенных действий входят прослушивание радио и других устройств для воспроизведения музыки на чрезмерной громкости. Уровень шума должен соответствовать установленным нормам, в противном случае отдыхающим также грозит штраф. Под запрет также попали распространенная практика "бронирования" места рано утром с помощью зонтика и вход на пляж с домашними животными. Несоблюдение нормативов по поддержанию чистоты тоже карается штрафом, размер которого может достигать 750 евро.

Самой спорной мерой нового регламента стал запрет на нудизм. Испанская федерация натуризма уже сообщила о своем намерении подать жалобу на мэрию в связи с введением подобных нормативов, "придающих обнаженному человеческому телу статус правонарушения и делающих наготу противозаконным поведением, которое не запрещено ни в одной другой точке Испании". Новые правила испанские нудисты назвали "незаконной аномалией".

Помимо этого, с морского променада Сан-Педро-дель-Пинатара исчезнут велосипеды, что поставит под угрозу популярный туристический сервис по прокату тандемов.

Что касается серьезных нарушений, в число которых входят разведение костров и проведение барбекю, а также рыбалка в запрещенные периоды или в несанкционированных местах, деятельность уличных торговцев или занятия серфингом и другими подобными видами спорта в зонах для купания, то они будут караться штрафами в размере до 1 500 евро. Наиболее строгие санкции предусмотрены за загрязнение воды вредными веществами, занятие пляжа для коммерческой деятельности без соответствующего разрешения, приближение лодок к побережью на расстояние менее 200 метров и причинение вреда прибрежной или морской флоре и фауне. Сумма штрафов в вышеперечисленных случаях составляет до 3 000 евро.