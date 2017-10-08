Самые дешёвые отели Испании – в Кастельоне

Стоимость проживания в испанских отелях выросла на 14% по сравнению с октябрём 2016 года: со 113 до 129 евро за ночь. В сентябре средняя стоимость номера составляла 149 евро.

По данным портала Trivago, дешевле всего в Испании обходится проживание в отелях Кастельона, где средняя стоимость за ночь составляет 61 евро. В списке самых бюджетных городов по этому показателю также оказались Луго (62 евро), Льейда (63 евро), Овьедо (69 евро) и Теруэль (69 евро). Самые дорогие отели – в Барелоне (181 евро), Пальме (172 евро), Сан-Себастьяне (182 евро), Мадриде (137 евро) и Севилье (129 евро). При этом в Барселоне цены за год выросли на 5,8%, в Пальме – на 14%, в Мадриде – на 11,3%, а в Сан-Себастьяне, наоборот, понизились на 8%. Самые высокие показатели роста по сравнению с прошлым октябрём зафиксированы в Аликанте (24%), Санта-Крус-де-Тенерифе (19%) и Мурсии (17%).

Статистика по регионам показала, что самой дешёвой автономной областью с точки зрения проживания в отелях является Астурия, где ночь в гостинице в среднем обходится в 68 евро. За ней следует Галисия (73 евро) и Кантабрия (76 евро), а дороже всего останавливаться в каталонских отелях, средняя стоимость проживания в которых составляет 160 евро. Переночевать в среднестатистическом отеле Мадридского сообщества стоит около 134 евро, на Канарских островах – 128 евро, а на Балеарских островах – 124 евро.