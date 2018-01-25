Самолёт Пальма-Мадрид вернулся на Майорку из-за технических неполадок

Пилот самолёта авиакомпании Iberia Express, следовавшего в Мадрид, принял решение вернуться в аэропорт Пальмы из-за технической неполадки, обнаружившейся во время полёта.

В авиакомпании подтвердили, что пилот следовал установленной для таких случаев инструкции. В Iberia Express также сообщили, что для пассажиров рейса IBS3913 отправлением в 09:25 23 января был предоставлен другой самолёт, который доставил их в аэропорт Мадрид-Барахас.

Iberia принесла свои извинения за доставленные пассажирам неудобства. В компании утверждают, что проблема не была связана с разгерметизацией самолёта.