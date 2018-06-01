Самолет не долетел до Испании из-за дурнопахнущего пассажира

Boeing 737 компании Transavia Airlines совершил экстренную посадку в Португалии из-за «невыносимого зловония» от одного из пассажиров.

Как сообщает The Mirror, самолет выполнял рейс из Нидерландов в Испанию, однако из-за ужасного запаха, от которого пассажиры начали падать в обморок, воздушное судно пришлось экстренно сажать в Португалии.

Экипаж самолета пытался изолировать неприятно пахнущего мужчину в туалете, однако это не помогло. У многих пассажиров началась рвота.

После приземления в португальском аэропорту Фаро дурнопахнущего мужчину вывели из самолета, а пострадавшим от его запаха оказали медицинскую помощь.

Пассажиры рассказали, что, судя по всему, он не мылся несколько недель.

В компании Transavia Airlines заявили, что самолет совершил экстренную посадку «по медицинским причинам».

Источник: "Известия"