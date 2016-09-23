Самое дорогое такси в Испании – в Таррагоне и Сан-Себастьяне

Таррагона и Сан-Себастьян стали городами с самыми дорогими такси. Согласно анализу ассоциации потребителей FACUA, проведенному в 52 испанских городах, только 12 из них подняли тарифы на этот вид транспорта, остальные заморозили их на уровне 2015 года.

В Таррагоне и Сан-Себастьяне проехаться на такси стоит дороже всего, за ними следуют Витория и Памплона, где эти услуги также стоят недешево. А меньше всего за извоз платят в Санта-Крус-де-Тенерифе, Арресифе, Лас-Пальмас и в Сеуте. Эти города сохранили цены прошлого года.

Разница в тарифах весьма существенна. В Сан-Себастьяне за дневную поездку нужно заплатить минимум 4,1 евро, а в Сеуте 0,9 евро. Самый высокий ночной тариф в Таррагоне – 4,7 евро. В Кастельоне за такую же поездку нужно заплатить всего 1,2 евро.

Ассоциация FACUA требует, чтобы у такси не было фиксированных тарифов на прибытие в определенные точки города или выезд из аэропорта. По мнению ее участников, наличие необоснованных добавок к цене плохо сказывается на потребителях.

Кроме того организация считает, что повышенный тариф в выходные дни, который применяют Бильбао, Барселона, Гранада, Памплона, Сан-Себастьян и Севилья, не обоснован.