Самая дорогая аренда автомобиля в Испании – на Балеарских островах

По данным исследования порталов Rastreator.com и Rentalcars.com, в Форментере средняя стоимость аренды достигает 54 евро в день, в Пальме – 46,3 евро в день, в Ибице – 45,5 евро в день.

В континентальной части Испании самый дорогой прокат автомобилей в Таррагоне (41,4 евро в день), Барселоне (36,1 евро в день) и Кадисе (35,8 евро в день).

На островах спрос выше, чем в остальной части Испании, и туристы больше привязаны к арендному транспорту. В то же время, на канарском архипелаге аренда дешевле, чем на балеарском. На Канарах самый дорогой остров с точки зрения проката авто – Гомера, где машины в среднем обходятся в 30,4 евро в день. Это на 21% ниже, чем на самом дешёвом балеарском острове – Менорке, где аренда машины стоит 37 евро в день.

Наиболее высокий спрос на прокат автомобилей наблюдется в аэропортах Мадрида, Менорки, Пальмы и Барселоны, а также на вокзале Atocha в испанской столице. При этом в исследовании отмечается, что взять автомобиль напрокат в центре города дороже, чем в аэропорту. Так, по Испании в целом, средняя цена аренды в центре города составляет 111,6 евро, а в аэропорту – 53,1 евро.