С начала года Испанию посетили более 36 миллионов иностранных туристов

Первая половина 2017 года завершилась для Испании рекордным числом иностранных туристов. По данным Национального института статистики, с начала года в стране побывали 36 366 010 человек. Этот показатель вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закрепив тенденцию к росту в сфере въездного туризма.

В потоке туристов из-за рубежа лидируют британцы (8,6 миллионов человек). На втором месте – туристы из Германии (5,5 миллиона), а на третьей строчке расположились французы (4,7 миллиона).

Наиболее популярным туристическим направлением стала Каталония, этот регион посетили более 8,6 миллиона человек. За ним следуют Канарские и Балеарские острова.

В июне в Испанию прибыли 8,4 миллиона туристов из-за рубежа, что на 11,6% больше по сравнению с июнем 2016 года.