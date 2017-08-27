Авиакомпания Ryanair установила новый рекорд по числу пассажиров. В июле общий пассажиропоток за 32 года работы лоукостера достиг отметки в один миллиард. Авиакомпания решила отметить это знаковое событие промо-акцией, в рамках которой билеты из Мадрида на сентябрь предлагаются по цене 19,99 евро. Билеты по акции можно приобрести с 28 августа через официальный сайт Ryanair.

Бюджетная авиакомпания предлагает более 50 направлений из аэропорта Barajas, в том числе новые рейсы в итальянские Верону, Кальяри, Ламецию, и Неаполь, а также Люксембург, английский Ньюкасл и немецкий Нюрнберг. В этом году, по прогнозам Ryanair, число пассажиров из Мадрида, воспользовавшихся услугами этого лоукостера, составит 6,8 миллиона человек.

Компания также объявила о продолжении программы для студентов Erasmus Student Network, которая предполагает скидки и специальные предложения для учащихся, получивших гранты.