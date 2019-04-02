Ryanair запускает прямой рейс между Киевом и Валенсией

Самолёты будут летать поэтому маршруту два раза в неделю - по вторникам и субботам. Продолжительность полёта - около 4 часов. Вылет из Валенсии - в 6:15. Вылет из Киева - в 11:55. Стоимость билета в один конец в зависимости от тарифа может варьироваться от 60 до 110 евро, если покупать их сейчас.

Ryanair уже выполняет рейс Киев-Барселоны и планирует запустить рейс Киев-Мадрид.