Ryanair отменяет десятки рейсов в Испанию в пятницу

Авиакомпания Ryanair сообщила об отмене 190 из 240 запланированных на пятницу, 28 сентября, рейсов, в связи с проведением масштабной забастовки бортпроводников в нескольких европейских странах, включая Испанию.

Лоукостер назвал забастовку излишней и ненужной, отметив, что она коснётся 30 тысяч пассажиров. По словам руководства авиакомпании, отменяется 8% рейсов по Европе.

Ирландская авиалиния также сообщила, что все пассажиры, чьи рейсы подлежат отмене, заранее получили соответствующие уведомления по электронной почте или с помощью текстовых сообщений.

В официальном заявлении Ryanair добавила, что сожалеет о доставленных неудобствах.

В забастовке также участвуют члены экипажей из Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, и Португалии.