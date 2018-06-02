Рост турпотока в Испании замедлился

В апреле 2018 года в Испании побывало 6,8 млн туристов из-за рубежа, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные, представленные Национальным статистическим институтом, основаны на результатах опроса Frontur и свидетельствуют о самом заметном сокращении роста туристического потока в Испанию с 2010 года. Такая статистика в значительной степени обусловлена тем, что Страстная неделя в этом году пришлась на март, в то время как в прошлом году праздники выпали на апрель. В связи с этим отмечается, что в марте-апреле 2018 года, напротив, наблюдался рост числа туристов из-за рубежа в 1,3%.

Общие расходы иностранных туристов в Испании в апреле также сократились на 1,8% после продолжительного периода роста, который наблюдался на протяжении 70 месяцев подряд. С другой стороны, средние расходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 2,7% до 983 евро, а ежедневные расходы - на 4,3% до 145 евро.

Средняя продолжительность поездок составила в апреле 6,8 дней, что на 0,1 дня меньше чем год назад.