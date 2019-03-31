Россияне стали чаще бронировать отдых на Майорке

Число бронирований турпакетов, билетов и отелей на Майорке на лето выросло среди россиян в три раза по сравнению с прошлым годом на фоне улучшений в российской экономике и в авиасообщении с островом.

Россияне приобрели на лето на 70% больше авиабилетов на Майорку, чем в 2018 году. Авиакомпании S7, Aeroflot и Azur Air, в свою очередь, также сделали ставку на продвижение этого направления. S7 будет летать на Майорку с 31 марта до конца октября. «Аэрофлот» закрыл рейс в аэропорт Сон-Сан-Жоан, но с июня начнёт выполнять рейсы из Москвы в Пальму.

Эксперты сходятся во мнении о большом потенциале российского рынка. Майорка же является вторым по популярности направлением в Испании среди россиян вслед за Каталонией.

По прогнозам в этом году на Майорке побывает 60 тысяч российских туристов. При этом эксперты говорят о том, что число бронирований уже превосходит ожидания.

Отмечается, что 60% туристов из России, отдыхающих на Майорке, останавливаются в бухте Пальмы в районе от С'Ареналь до Пегеры. Также популярностью пользуются Алькудиа и пляж Муро и, в меньшей степени, Кала-д'Ор, Кала-Мальор и Са-Кома.