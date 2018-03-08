Российские туроператоры проявляют интерес к валенсийской Кульере

Представители российских туроператоров посетили Кульеру (Валенсия), чтобы оценить возможности продвижения курорта как туристического направления для клиентов из России.

Рекламный тур был организован Советом по туризму мэрии Кульеры и компанией València Turisme. В нём приняли участие представители компании «Тур Престиж», которая работает на санкт-петербургском рынке туристических услуг с 1994 года и специализируется на организации индивидуальных и корпоративных туров за рубежом.

12 менеджеров познакомились с историческим наследием Кульеры, оценили возможности пляжного отдыха, который традиционно привлекает русских туристов, изучили варианты размещения туристов, в частности, такие 4-звёздочные отели как Cullera, el Santa Marta и Cullera Holiday, а также поприсутствовали на кулинарном шоу в ресторане Casa Salvador, где попробовали традиционную паэлью по местному рецепту.

Ознакомительные туры являются частью стратегии продвижения Кульеры. Программа Visit Cullera была запущена в этом году в целях привлечения на курорт иностранных туристов.