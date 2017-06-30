Роберт Де Ниро и шеф-повар Нобу Мацухиса открыли отель на Ибице

Актер Роберт Де Ниро и известный японский повар Нобу Мацухиса открыли первый в Европе отель под маркой Nobu на острове Ибица, сообщают информационные агентства Испании. В проекте в качестве инвесторов также участвуют представители комплексов Marbella Club и Puente Romano.

За дизайн интерьеров гостиницы, получившей название Nobu Hotel Ibiza Bay, отвечала испанская компания Proffetional. Общий бюджет проекта составил 8 миллионов евро.

Пятизвездочный бутик-отель расположен на пляже Таламака. В нем насчитывается 152 стандартных номера и 11 комнат категории "люкс", отражающих философию Nobu, которая заключается в "сочетании спокойного стиля и роскошного образа жизни".

Помимо этого, в комплексе также есть спа-центр Six Senses, зал для йоги, спортзал, бар, салоны маникюра и педикюра, террасы, пляжные беседки и ресторанная зона с четырьмя различными заведениями. Центральное место среди них занимает Nobu, во главе которого стоит совладелец отеля Нобу Мацухиса. Кроме того, на территории отеля будут работать мексиканский ресторан Peyote, заведение кэжуал-стиля Chambao и кафе Celicioso для посетителей с непереносимостью глютена.

Компания Proffetional, созданная предпринимателем Хорхе Мерино, имеет обширный опыт работы на международных рынках. Так, она участвовала в проектах крупных гостиничных сетей Meliá Hotels International, Four Seasons, Hilton, Marriott и других.