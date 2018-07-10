Ресторан в Мадриде взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина

С приходом лета в наиболее туристических местах Испании клиенты ресторанов и других заведений сталкиваются с завышенными ценами и дополнительными услугами, включаемыми в счёт.

Один из негодующих пользователей Instagram разместил на своей странице снимок чека из ресторана в Мадриде. Астуриец, постоянно проживающий в испанской столице, заказал к ужину вино. Помимо того, что само вино обошлось ему в 15 евро, вдобавок в счёт включили «откупоривание бутылок», оценив его в четыре евро за бутылку, или 8 евро в сумме.