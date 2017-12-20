Renfe запускает последнюю распродажу билетов на поезд по 25 евро

В пятницу ночью железнодорожная компания Renfe выставит на продажу последнюю партию билетов на скоростные поезда AVE по специальной цене в 25 евро, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра развития Иньиго де ла Серны. Особые тарифы будут действовать на поездки в период до 26 февраля.

Нынешняя акция, девятая по счету, станет заключительной кампанией Renfe по случаю 25-летнего юбилея запуска высокоскоростной сети AVE в Испании. В ночь с пятницы на субботу в 00:00 в продажу поступят 50 000 билетов. На сайте промо-тариф будет отмечен символом 25Ave. Воспользоваться спецпредложением также можно будет с помощью всех прочих традиционных каналов продаж за исключением мобильного приложения Renfe.

По подсчетам руководства компании, в общей сложности за время юбилейных акций будет продано 270 000 промо-билетов на поезда AVE. Эта инициатива вызвала заметный интерес у пассажиров и привела к столь значительному росту спроса, что в момент проведения первой акции в апреле сайт перевозчика вышел из строя. В ходе всех предыдущих кампаний билеты по особым тарифам продавались менее чем за час.

Для того, чтобы ускорить процесс покупки, Renfe рекомендует пассажирам предварительно зарегистрироваться на сайте и зайти на страницу не ровно в полночь, когда билеты поступят в продажу, а спустя несколько минут. Кроме того, после первой попытки стоит удалить кэш браузера.