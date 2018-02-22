Renfe запускает очередную распродажу билетов AVE по 25 евро

Железнодорожный перевозчик Renfe объявил о запуске нового этапа распродажи билетов на высокоскоростные поезда AVE. С 25 февраля в продажу поступит 25 тысяч билетов по цене 25 евро на разные направления по всей Испании.

Кампания приурочена к десятилетию прихода AVE в Барселону. В прошлом году состоялось 9 аналогичных распродаж, которые имели большой успех у пассажиров. В большинстве случаев акционные билеты были раскуплены менее чем за час.

На открытии акции министр развития Испании Иньиго де ла Серна, отметил, что с момента запуска AVE между Мадридом и Барселоной в 2008 году, высокоскоростные поезда на этом направлении перевезли более 85 миллионов человек. Министр также высоко оценил эффективность высокоскоростных линий и их перспективы. По его словам, на долю AVE приходится около 2/3 рынка пассажироперевозок между двумя городами.