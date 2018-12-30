Renfe заморозил цены на пригородные поезда, но повысил на региональные

В 2019 году не изменятся тарифы на проезд на пригородных линиях Cercanías и ширококолейных линиях Ancho Métrico, на которые приходится 80% всех поездок по железной дороге в Испании. Билеты на региональные поезда линий Avant и Media Distancia, наоборот, подорожают – на 7% и 3,5%, соответственно.