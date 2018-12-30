Renfe заморозил цены на пригородные поезда, но повысил на региональные

В 2019 году не изменятся тарифы на проезд на пригородных линиях Cercanías и ширококолейных линиях Ancho Métrico, на которые приходится 80% всех поездок по железной дороге в Испании. Билеты на региональные поезда линий Avant и Media Distancia, наоборот, подорожают – на 7% и 3,5%, соответственно.
Железнодорожный оператор Renfe добавил, что цены на проездные билеты на несколько поездок на линиях Avant и Media Distancia в следующем году останутся на прежнем уровне.
В компании подчёркивают, что новые тарифы не распространяются на каталонские линии Rodalies, включая пригородные и региональные поезда, курсирующие внутри автономного сообщества.
Среди новинок 2019 года – проездной на 10 поездок на линии Avant, который будет действовать на протяжении 45 дней, а также проездной Tarjeta Plus 10, который позволит экономить около 35% стоимости. С 15 января Renfe также запускает новые предложения для обладателей проездных билетов на маршрутах Мадрид-Куэнка и Мадрид-Саламанка, которые дают возможность получить скидку до 69%.
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