Renfe представит новые услуги на поездах AVE «по привлекательным ценам»

Компания Renfe завершает подготовку к запуску новых транспортных услуг на скоростной линии AVE, которые, по словам министра развития Иньиго де ла Серна, будут представлены пассажирам по «привлекательным ценам».

Как пояснил министр, железнодорожный перевозчик рассчитывает таким образом подготовиться к приходу на рынок новых конкурентов с либерализацией пассажирских перевозок в ЕС. Де ла Серна отметил успех уже реализуемых проектов, в том числе, ежемесячной распродажи в честь дня рождения AVE, в рамках которой в октябре 25 тысяч билетов на высокоскоростные поезда были распроданы за рекордные 45 минут.

Министр сообщил, что Renfe собирается объединиться с крупным партнёром из сектора промышленности, что расширит возможности дочерней компании перевозчика Renfe Mercancías, специализирующейся на грузоперевозках. План развития филиала, запущенный в начале года, также подразумевает закупку новых товарных поездов. Кроме того, изменения коснутся и самих составов: они будут оснащены системой смены ширины колеи, которая позволит им передвигаться и по высокоскоростной линии.

Де ла Серна отметил, что план развития уже даёт положительные результаты. Совместно с французскими коллегами министерство ведёт работу над проектом, который сделает возможными перевозку грузовых автомобилей по железной дороге через Пиренеи.