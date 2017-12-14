Renfe предлагает билеты из Испании во Францию по цене от 25 евро

Железнодорожная компания Renfe предлагает билеты на следующие во Францию высокоскоростные поезда AVE по цене от 25 евро, сообщают информационные агентства Испании. Приобрести их можно будет вплоть до 15 декабря. Специальный тариф действует на поездки в период с 9 января по 21 марта 2018 года и не предусматривает внесения изменений или возврата.

Предложение действует на маршруты с отправлением из Барселоны, Жироны и Фигераса в Париж, Лион, Монпелье, Ним, Авиньон, Экс-ан-Прованс и Марсель. Стоимость билетов составляет от 25 евро с человека в одном направлении в вагоне второго класса и от 39 евро – в вагоне первого. Кроме того, пассажиры также смогут добраться до Монпелье, Нима, Авиньона, Экс-ан-Прованса и Марселя из Мадрида, Сарагосы и Таррагоны по цене от 35 и 49 евро соответственно.

По словам представителей Renfe, подобные маршруты являются одним из самых комфортных способов добраться из Испании во Францию. Стратегическое расположение станций позволяет сэкономить время и деньги: скоростные поезда доставляют пассажиров непосредственно в центр города прибытия. Кроме того, путешественники могут взять с собой 3 чемодана, а посадка в поезд осуществляется за 2 минуты до отправления. Сиденья оснащены розетками, благодаря чему пассажиры могут подзарядить свои мобильные устройства.