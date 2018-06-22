Рейсы в некоторые города Испании могут отменить из-за забастовки диспетчеров

Отпуск в Барселоне, на Майорке, Менорке и Ибице на этой неделе может быть сорван из-за забастовки, которую планируют испанские авиационные диспетчеры.

Работники требуют больше времени на отдых, поскольку в настоящее время у них всего один выходной, за которым следует 7-дневная рабочая неделя. Также они жалуются на ненормированный рабочий день и выматывающие ночные смены.

Если их требования не будут удовлетворены, диспетчеры грозятся бросить работу к концу этой недели, что может вылиться в масштабные задержки и отмену рейсов в крупных аэропортах страны.

Забастовка может привести к неудобствам для тысяч пассажиров, поскольку нынешний период – один из самых популярных среди туристов в Испании.