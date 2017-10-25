Распродажа Renfe: 25 тысяч билетов по 25 евро в честь дня рождения AVE

В этом году испанским высокоскоростным железнодорожным линиям AVE исполняется 25 лет. По этому случаю компания Renfe устраивает распродажу 25 тысяч билетов по цене 25 евро. Специальное предложение действует на поездки в период с 26 октября по 11 декабря.

В связи с успехом предыдущих акций AVE железнодорожный перевозчик решил провести такую распродажу уже в седьмой раз. Как сообщают в Renfe, для поддержания качества обслуживания клиентов в период проведения акции была улучшена техническая составляющая сайта компании, в том числе увеличено количество серверов, усилены каналы информационной и технической поддержки. В прошлом году число просмотров сайта Renfe за время распродажи превысило 3,9 миллиона.

Акция стартует 25 октября. Билеты можно приобрести на сайте Renfe, в кассах и по телефону, а также в турагентствах.