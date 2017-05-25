Распродажа дешевых билетов обрушила сайт испанского ЖД-перевозчика

Испанская железнодорожная компания Renfe в четверг в рамках распродажи билетов на высокоскоростные поезда AVE продала за первые два часа 32 тысячи билетов. Такая активность покупателей на некоторое время вывела из строя сайт перевозчика. Не помогли даже меры по укреплению серверов, которые заранее приняли программисты Renfe.
Распродажа билетов проходит в рамках акции #25AniversarioAve. Таким образом Renfe отмечает 25-летие со дня запуска первого поезда AVE в Севилью.
Никогда еще сайт Renfe не был столь популярен, говорят в компании.Темы: Туризм