Распродажа дешевых билетов обрушила сайт испанского ЖД-перевозчика

Испанская железнодорожная компания Renfe в четверг в рамках распродажи билетов на высокоскоростные поезда AVE продала за первые два часа 32 тысячи билетов. Такая активность покупателей на некоторое время вывела из строя сайт перевозчика. Не помогли даже меры по укреплению серверов, которые заранее приняли программисты Renfe.