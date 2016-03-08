Расходы иностранных туристов в Испании в январе выросли до 3,7 млрд евро

Расходы иностранных туристов в Испании в январе 2016 года увеличились до 3,712 млрд евро, что на 3,6% больше в сравнением с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные опубликовал институт национальной статистики.

В начале года ежедневные расходы снизились на 0,7% до 119 евро, а расходы на поездку каждого туриста – на 6,9% до 1056 евро.

Гости почти изо всех европейских стран стали тратить меньше, за исключением Великобритании, представители которой принесли туристической отрасли Испании 618 млн евро, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Эта цифра составила 16,7% от общих расходов.

Свои траты также увеличили туристы из Франции – на 8,5% до 278 миллионов, Северной Европы – на 4,1% до 491 миллиона евро, или 13,2% от затрат всех туристов. Итальянцы принесли испанскому туризму почти на 3% больше, чем в прошлом году, а именно, 148 миллионов евро. Гости из Германии сократили свои траты на 9,5% до 462 миллионов евро.

Туристы тратили деньги на Канарских островах – 32,6% от общего объема, в Каталонии – 19,2% и Андалусии – 15,4%. Правда, на Канарах гости стали покупать меньше на 5,1% или на 1,2 миллиарда евро, а в Каталонии, напротив стали тратить больше на 17,7%, но это принесло только 713 миллионов. Андалуcия заработала 572 миллиона евро, что больше на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валенсия находится на четвертом месте с затратами 348 млн евро и ростом на 7,5%. А Балеарские острова заработали на 3,8% меньше, или 92 миллиона.

Средняя продолжительность пребывания на Канарских островах снизилась на 5,5% до 9 дней, в Каталонии – на 31,1% до 6 дней, а в Андалусии увеличилась на 5,6% до 12 дней.

Что касается типов жилья, то 58,3% от общего объема трат на аренду были сделаны в гостиницах. Этот показатель увеличился на 8,8% по сравнению с прошлым годом. Но 70% туристов теперь предпочитает самостоятельно заниматься организацией своего путешествия и не покупать путевки.