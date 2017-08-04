Расходы иностранных туристов в Испании в первом полугодии выросли на 14,8%

По данным Национального института статистики, суммарные расходы иностранных туристов, посетивших Испанию в первом полугодии 2017 года, превысили 37 миллиардов евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в июне туристы из-за рубежа потратили почти 9 миллиардов евро. В среднем расходы на одного человека в этом месяце составляли 1065 евро, а ежедневные расходы – 143 евро. Средняя продолжительность туристических поездок – 7,5 дня.

По статистике, больше всех во время пребывания в Испании тратят британские туристы, общая сумма их расходов – 7,5 миллиардов евро (на 13,7% больше, чем годом ранее). В день британцы, в среднем, тратят 123 евро. За ними следуют туристы из Германии с общей суммой расходов 5,3 миллиарда евро и Франции (2,8 миллиарда евро).

Больше всего денег за первые шесть месяцев текущего года иностранцы оставили в Каталонии (8 миллиардов евро), на Канарских островах (7,9 миллиардов) и в Андалусии (5,6 миллиарда).

Статистика также говорит о том, что 65,9% от общей суммы расходов иностранных туристов приходится на путешественников, прибывших в Испанию без туристических пакетов.