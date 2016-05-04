Рафаэль Надаль рекламирует хамон

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль участвует в рекламной кампании Jamones Ibéricos, которая начнется в Италии и будет распространяться по всей Европе. Широкая пропаганда хамона проводится второй год при поддержке Министерства сельского хозяйства и профессионалов в приготовлении этого кулинарного шедевра.

Стенд с хамоном будет присутствовать на важнейшем теннисном турнире в Италии. На мероприятие аккредитованы 400 журналистов, 400 тысяч зрителей посещают его ежегодно. Там они смогут не только посмотреть игру, но и попробовать иберийский хамон.

Слоган компании: «Рождены в Испании. Восхищают мир». Надаль его поддерживает. Теннисист всегда демонстрировал патриотизм и поддержку продукции своей страны: «Всегда приятно найти испанские продукты в стране, в которую приезжаешь. Я очень впечатлен тем, что могу помочь продвинуть их во всем мире. В нашей стране действительно есть отличная еда, которой все могут насладиться».

Итальянцы – третьи в мире по потреблению испанского хамона. Продукция из иберийской черной свиньи в этой стране распространяется как премиальная, и имеет высокое качество. За последние пять лет потребление этого рода ветчины выросло в Италии в четыре раза.