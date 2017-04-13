Работы по строительству Каталонского музея живых башен выходят на финишную прямую

Работы по строительству Каталонского музея живых башен кастель в городе Вальс вышли на финишную прямую, сообщают информационные агентства региона. Пока не закончено оформление интерьера, важными элементами которого станут видеоинсталляции и интерактивные инструменты, призванные сделать экспозицию интересной как для поклонников и знатоков традиции возведения башен из людей, так и для неосведомленных посетителей. В их числе – огромный экран, проходящий через два этажа, видеоигра, предоставляющая пользователям возможность почувствовать себя участниками живой пирамиды, и многие другие элементы.

На первом этаже посетителей встретит просторный вестибюль, куда со второго этажа будет спускаться вышеупомянутый экран. Его установят в рассчитанном на 30 человек зале, где будут транслироваться аудиовизуальные материалы, связанные с концепцией "ценностей" в мире живых башен кастель. Всего их насчитывается четыре: это сила, равновесие, ценности и благоразумие. В пространстве, посвященном силе, установят круглую скамью, где посетителей окружит еще один экран, на этот раз панорамный. На него также будет проецироваться аудиовизуальная композиция.

Центральным элементом экспозиции станет гигантский цилиндр с фотографиями. Кроме того, отдельное пространство будет отведено под архив. В музее также можно будет увидеть награды местных групп, завоеванные в 30-е годы прошлого столетия, приобрести различные товары с его символикой и посетить кафетерий. Все материалы будут доступны на четырех языках – каталанском, испанском, английском и французском.