Работники службы безопасности аэропорта Барселоны возобновят забастовки

Комитет компании Ilunion Seguridad организует очередную забастовку в аэропорту Барселоны, которая начнется 2 сентября. Как сообщают информационные агентства Испании, поводом для очередной акции протеста стала неявка руководства фирмы на запланированную на вторник встречу с представителями трудового коллектива. Представитель профсоюза UGT в комитете Ilunion Seguridad Иоланда Гарсия объяснила, что организаторы готовы обсудить отмену забастовки в случае выполнения экономических требований.

Основной причиной конфликта стала согласованная отмена бонусов в размере 264 евро в связи с кризисом, выплата которых должна была возобновиться по мере улучшения экономической ситуации. Несмотря на то, что комитет передал руководству компании соответствующее предложение, вышеупомянутая сумма не выплачивается до сих пор. Встреча сторон была запланирована на 18 августа, однако ее перенесли на вторник из-за терактов в Барселоне и Камбрильсе.

По словам вышеупомянутых источников, руководство фирмы на совещание не пришло, что и стало причиной организации забастовки. Изначально она запланирована на три месяца, однако Гарсия отметила, что комитет попытается возобновить переговоры.