Работники метро Барселоны собрались бастовать 8 и 29 апреля

Работники метро Барселоны объявил о проведении новой забастовки в знак протеста против бездействия со стороны руководства транспортной компании Барселоны (TMB) после обнаружения асбеста в некоторых вагонах.

Работа будет приостанавливаться на 4 часа в каждую смену 8 и 29 апреля. За такой формат во время собрания работников проголосовало большинство – 167 человек, в то время как вариант 24-часовой забастовки получил 97 голосов.

Комитету работников и представителям руководства TMB не удаётся наладить диалог и достичь договорённости. В последний раз они встречались в перед Всемирным мобильным конгрессом MWC, во время которого сотрудники метро также бастовали.

Профсоюзы собирают подписи в поддержку отставки главы TMB Энрика Каньяса. Они считают, что он не может обеспечить защиту сотрудников метро в условиях работы с канцерогенным материалом и пытается преуменьшить значимость проблемы для здоровья.

В то же время руководство TMB собирается провести исследования на рабочих местах 22 сотрудников, у которых были выявлены признаки патологий, потенциально связанных с вредным веществом. Также будут взяты дополнительные пробы на 26 станциях метро и в некоторых туннелях, помимо тех, где уже было подтверждено присутствие асбеста.

В больнице Vall d'Hebron продолжаются медицинские осмотры для работников метро, которые могли контактировать с веществом.