Работники фуникулера в Барселоне проведут забастовку

В своем пресс-релизе они отметили, что с 1 января ведут переговоры с муниципальным транспортным предприятием TMB об улучшении условий оплаты труда, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению, вследствие чего 14 и 15 апреля работники фуникулера уже провели две забастовки. Представители оргкомитета акции также передали руководству ряд своих предложений, однако в ответ администрация согласилась повысить зарплату только на 0,7% в виде бонуса. Эту сумму, составляющую чуть более 6 000 евро, предполагается разделить между 24 сотрудниками, что последние сочли «оскорблением». Они также напомнили, что фуникулер Монжуик является одной из пяти основных туристических достопримечательностей Барселоны и приносит стабильный доход в 5 миллионов евро в год.