Пять самых необычных отелей Испании

Издание El Mundo отобрало пять самых интересных отелей в Испании и рядом с ней (один расположен на территории Андорры, недалеко от испанской границы). Каждый из них уникален, отдых в такой гостинице точно запомнится на всю жизнь.

Для любителей архитектуры и вина:

Этот уникальный комплекс был спроектирован Фрэнком Гери, одним из самых именитых мировых архитекторов и лауреатом Притцеровской премии. Его волнистые металлические структуры, резко выделяющиеся на фоне окружающих виноградников, окрашены в несколько цветов: символизирующий красное вино розовый, имитирующий сетку на бутылках вина Riscal золотой и отсылающий к капсуле на пробке серебряный. Отелем, рассчитанным на 43 номера, управляет международная сеть Marriott. В местном ресторане, удостоенном двух звезд Michelin, постояльцы могут насладиться лучшими образцами вин и гастрономии.

Для любителей моря:

Этот отель на мысе Финистерре придется по вкусу тем, кого не пугают отдаленные уголки. Его гости могут представить себя в роли смотрителей маяка и полюбоваться панорамными видами на море, а также насладиться обширным гастрономическим предложением. Номера гостиницы посвящены различным темам: в них можно увидеть огни маяка, послушать звуки дождя и ветра, увидеть звезды или представить себя пассажиром или членом экипажа старинного судна.

Для самых горячих:

иглу в Грандвалире (Андорра)

Эти ледяные избушки расположены на высоте 2 350 метров над уровнем моря посреди снегов и природы в ее первозданном виде. Постояльцам стоит одеться как можно теплее, но не забыть про купальник и шлепанцы для джакузи. Чемоданы с собой брать запрещено. Вместо привычных кроватей гостей ждут спальные мешки. Спектр возможных развлечений включает в себя катание на горных лыжах и снегоходах, а также прогулки в снегоступах, спуски по зиплайну и множество других зимних видов досуга.

Для сибаритов:

Отель расположен неподалеку от Логроньо, между территориями виноделен Baigorri, Muga и Luis Cañas. Он привлекает внимание не только своей необычной архитектурой авторства Беатрис Перес Эчасаррета, но и скрытыми внутри сокровищами – например, рестораном, чья кухня являет собой современное прочтение традиционной гастрономии Риохи и Страны Басков, а винная карта включает в себя более 200 наименований.

Для тех, кому нечего скрывать:

Потолок и пол этого сельского коттеджа выполнены из стекла, а пять его павильонов в стиле дзен создают поистине незабываемую атмосферу.