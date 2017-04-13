Прокат велосипедов в Барселоне станет круглосуточным

Администрация мэра Барселоны Ады Колау предлагает внести ряд изменений в договор подряда на обслуживание муниципального сервиса проката велосипедов Bicing. В частности, в рамках нового контракта планируется увеличить количество велосипедов, в том числе и электрических, расширить территориальное покрытие, усовершенствовать станции, задействовать новейшие технологические разработки и гарантировать сохранность рабочих мест для нынешних сотрудников.

Помимо этого, службу предполагается перевести на круглосуточный режим работы. На данный момент она работает с 5:00 до 2:00 с понедельника по четверг, с 5:00 до 3:00 по пятницам и в течение всего дня в выходные и праздники. В будущем у пользователей также может появиться возможность забронировать велосипед за 5 минут до момента его получения. В дополнение к существующей модели годовых абонементов также может появиться система оплаты за каждое использование.

Предыдущий контракт в течение десяти лет реализовывала компания Clear Channel. Бюджет нового договора аналогичной продолжительности составит 18,8 миллионов евро в год без учета НДС. Ожидается, что в его рамках число электрических велосипедов будет увеличено с 300 до 1 000, а общее число всех транспортных средств с учетом механических достигнет 8 000. Количество наземных станций вырастет с 470 до 519, а подземные будут ликвидированы. Пользователи смогут воспользоваться сервисом с помощью трех инструментов – мобильного приложения, смартфона с технологией NFC и «умной» бесконтактной пластиковой карты.

За десять лет существования сервиса Bicing жители Барселоны совершили 121,9 миллиона поездок на его велосипедах общей протяженностью 256 миллионов километров. Самыми активно эксплуатируемыми станциями оказались точки, расположенные на улице Бонависта в районе Грасиа (575 использований в день), бульваре Рамбла (497) и площади Университат (496). За год горожане пользуются службой в среднем 14,2 миллиона раз. В рабочие дни каждый из велосипедов используется 7,5 раз. 57% клиентов сервиса составляют мужчины, а на долю женщин приходится 43%.