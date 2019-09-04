Прогноз: отели Барселоны и Мадрида станут лидерами роста цен в 2020 году

В 2020 году Барселона и Мадрид станут лидерами по росту цен на проживание в отелях, прогнозирует American Express Global Business Travel.
В компании отмечают, что число деловых и туристических поездок по всему миру неуклонно растет, что позволяет отелям повышать цены. Между тем сдерживающим фактором для роста становится строительство новых гостиниц, подчеркнули в компании.
В Европе среди крупных городов лидерами роста в 2020 году станут Барселона, где ожидается 5-процентный рост, и Мадрид, где цены вырастут на 4%.Темы: Туризм Мадрид Барселона