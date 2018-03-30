Профсоюзы угрожают бессрочной забастовкой на складе Amazon под Мадридом

В профсоюзе сообщили, что работники крупнейшей в Испании компании на этой неделе получили официальное уведомление от руководства, в котором сообщалось, что с 1 апреля в одностороннем порядке вводится новый тип коллективного соглашения. Наибольшее недовольство сотрудников вызвало то, что компания собирается заменить специальное коллективное соглашение на отраслевое. В профсоюзе заявляют, что гигант интернет-торговли таким образом намерен ограничить работников в правах и удешевить их труд.

Ранее представители работников призывали руководство Amazon сесть за стол переговоров и пересмотреть сокращение зарплат и дополнительных выплат.

В профсоюзе также заявили, что в случае если в ближайшие дни ситуация не изменится, объединение выступит с предложением о проведении бессрочной забастовки. В то же время пока этот вопрос с комитетом работников не обсуждался.