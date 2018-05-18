Профсоюзы протестуют против коллективного договора в отелях Малаги

На открытом собрании работников сферы гостиничного дела Малаги в конце апреля испанские профсоюзы CCOO и UGT договорились о непринятии предлагаемого коллективного договора и проведении в знак протеста марша по курортным городам провинции.

На этой неделе состоялась ещё одна встреча представителей профсоюзов и предприятий по поводу коллективного соглашения. Тем не менее, профсоюзы считают, что переговоры стоят на месте, а предложения работодателей не соответствуют современным реалиям.

Первая манифестация состоится 22 мая. Участники акции протеста начнут движение у главного кольца в Пуэрто-Банус в Марбелье. На следующий день марш стартует с 202 км трассы 340 в Кала-де-Михас. 24 мая акция продолжится на повороте на Карвахаль в Фуэнхироле. 25 мая участники планируют к 13:00 прибыть на улицу Сан-Лоренсо в столице провинции, где расположена Конфедерация предпринимателей Малаги.

В Ассоциации предпринимателей гостиничного сектора Коста-дель-Соль, в свою очередь, признают необходимость достижения соглашения с работниками, но в то же время считают предложенное коллективное соглашение «лучшим в Испании».